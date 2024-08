Incendio a Roma, le fiamme a Castelnuovo di Porto: evacuate abitazioni

In aiuto ai vigili del fuoco ci sono gli elicotteri Lima 02 Esercito e Fiamma 72 Carabinieri forestali oltre agli elicotteri regionali RL02 ed RL06. Ares 118 ha attivato lo stato di maxiemergenza

Ares 118 ha attivato lo stato di maxiemergeza

L'Ares 118 ha attivato lo stato di maxiemergenza. Sul posto è stato inviato un posto medico avanzato (Pma), ossia una tenda attrezzata per il trattamento e la stabilizzazione dei pazienti direttamente sul posto, tre ambulanze per l'assistenza ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e all'eventuale popolazione civile coinvolta. Al momento non si registrano feriti.