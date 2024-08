Venezia, 25enne morsa da ragno violino: "Andate subito all’ospedale"

La donna ha raccontato su Facebook di essere stata morsa in casa, a Marghera: “Per fortuna ho preso l’infezione in tempo sennò sarebbe stato, in base a quello che mi hanno riferito i dottori, addirittura mortale”. In un secondo post ha poi riferito che i medici hanno riscontrato “necrosi cutanea levata, e un’infezione sotto, addirittura avrebbe potuto andare in cancrena”

“Se venite punti e non ve ne accorgete, appena vedete una zona rossa che comincia a presentarsi come una puntura di zanzara e inizia a gonfiarsi, scurirsi e sentite un forte formicolio andate immediatamente all’ospedale senza perdere tempo”. Così su Facebook una 25enne di Marghera (Venezia), Martina Berti, ha raccontato due giorni fa di essere stata morsa da un ragno violino mentre si trovava in casa sua e ha lanciato un appello a non sottovalutare le conseguenze.

“I dottori mi hanno detto che avrebbe potuto essere mortale”

“Purtroppo questo ragno violino ha voluto fare una visita anche a me! Per fortuna preso in tempo…… Sono stata morsa a casa mia in bagno - ha scritto la donna, mamma di un bambino di tre anni - Ormai sono ovunque abbiate riguardo perché è molto velenoso e soprattutto pericoloso. Nella prima foto si è presentato come una puntura normale fino a diventare nero e fa davvero tanto tanto male, fino ad andare all’ospedale. Ripeto per fortuna grazie a Dio ho preso l’infezione in tempo sennò sarebbe stato, in base a quello che mi hanno riferito i dottori, addirittura mortale. Si trovano ovunque non solo all’aperto. Abbiate tutti un occhio di riguardo soprattutto per chi, come me ha bambini piccoli. Perché oltre a essere pericoloso è anche molto molto molto doloroso”.

“Avrebbe potuto andare in cancrena”

Poi oggi un altro post: “Prima medicazione fatta… Necrosi cutanea levata, e una mega infezione sotto.. Addirittura avrebbe potuto andare in cancrena.. Tutto a vivo… Un male allucinante non date per scontato niente. Perché l’infezione cammina e se non viene curata come si deve si sente davvero tanto male, ed è pericoloso”.