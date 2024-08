Voli cancellati per maltempo, decine di italiani bloccati a Madeira

I fiorentini Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Xhesika Shkembi sono rimasti bloccati sull'isola così come altri connazionali nei giorni scorsi. Secondo quanto riportano i quotidiani, alcuni di loro avrebbero anche prenotato, pagando di tasca propria, la coincidenza per Firenze, che quindi non hanno potuto prendere. Il Corriere Fiorentino riferisce che Ryanair avrebbe assicurato ai ragazzi un rientro per il primo settembre e dall'Ambasciata italiana stanno provando a risolvere il problema, ma non ci sarebbe disponibilità di altri voli. I giovani denunciano anche di non riuscire più a contattare il call center di Ryanair che, a loro dire, non sta fornendo l'adeguata assistenza.

Il racconto di un passeggero Wizz Air

"Le compagnie aeree non collaborano", dice uno dei turisti italiani rimasti bloccati a Madeira da Ferragosto - e ancora in attesa di rientrare - per la cancellazione del volo di Wizz Air. "Una delle nostre amiche sta partendo adesso, ma ci siamo dovute separare, io e un'altra dovremmo imbarcarci domani per Roma, tra l'altro facendo scalo a Lisbona", racconta all'Ansa Giulia Simoncini, spiegando che anche la ricerca di questo biglietto non è stata facile: "Siamo state fortunate perché alcuni passeggeri ci hanno venduto i loro perché nel frattempo erano riusciti a trovare posto in un rescue flight" organizzato dalla compagnia. Il risultato, oltre ai disagi, è che tutti hanno dovuto affrontare spese extra per questo prolungato soggiorno non previsto. "La prima notte abbiamo dormito in aeroporto e Wizz Air ci ha dato un voucher di 5 euro - racconta la donna - I giorni successivi ce ne hanno dati altri più cospicui ma si è presentato il problema che non c'erano abbastanza camere in hotel". In totale, è il suo bilancio, "abbiamo dormito due notti a spese della compagnia e le altre a carico nostro". Poi ha ringraziato la Farnesina, l'ambasciatore Claudio Miscia che si è mobilitato subito ed ha dato la sua disponibilità 24 ore su 24, la console onoraria Margarida Valle Dos Santos, che ha garantito una presenza in aeroporto per assistere i connazionali: "Hanno fatto i salti mortali, si sono fatti in quattro per aiutarci", premendo tra le altre cose su Wizz Air per organizzare voli di emergenza. Il problema è che in tutti questi giorni "non c'è stata collaborazione" da parte della compagnia, ha denunciato la donna: "L'ambasciata ha anche chiesto e ottenuto la garanzia che tutti i soldi che abbiamo speso ci verranno rimborsati, ma a questo punto non ci fidiamo più. Finché non vedo l'accredito, non ci credo".