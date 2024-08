Volo cancellato, 200 italiani bloccati a Madeira da Ferragosto

"La nostra vacanza si è trasformata in un incubo", raccontano alcuni passeggeri, che dal 15 agosto non riescono a rientrare in Italia a causa di un volo cancellato per maltempo. Mentre quello di emergenza, previsto per oggi, è in overbooking

Una disavventura che dura da quattro giorni quella di 200 italiani bloccati nell'isola portoghese di Madeira dove tutto è iniziato quando il primo volo è stato cancellato per maltempo. "Il volo per rientrare a casa era programmato per giovedì 15 agosto alle 19:40 con WizzAir, con arrivo previsto a Roma-Fiumicino alle 00:40. È stato riprogrammato per il giorno successivo, il 16 agosto, alle 11:15, così abbiamo deciso di passare la notte in aeroporto. Ma la mattina seguente, all'improvviso, il volo è stato posticipato prima alle 13:00, poi alle 18:00, per essere infine completamente cancellato", è il racconto di uno dei passeggeri, Vito Pagone, all'Agi: "La partenza del volo di emergenza era fissata per le 13:10, ma siamo ancora bloccati all'aeroporto di Funchal, a Madeira. La nostra vacanza si è trasformata in un incubo".

Ai passeggeri un voucher da pochi euro

"Siamo stati lasciati senza alloggio, con solo un voucher da 5 euro, che doveva bastarci per 16 ore, considerando i prezzi altissimi degli aeroporti". Di fronte a questa situazione, è iniziata la reazione dei passeggeri: "Ho creato un gruppo WhatsApp con tutti i passeggeri e abbiamo cominciato a cercare aiuto attraverso i giornali, contattando anche l'ambasciata", continua il passeggero. Il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto l'intervento del Comando generale della Guardia di Finanza, tramite il suo comando presso l'aeroporto di Fiumicino, per intervenire rapidamente sulla compagnia aerea WizzAir.

L'intervento della Farnesina

"Il governo italiano ha fatto sua la richiesta dei cittadini che chiedono di essere imbarcati al più presto su un nuovo volo", si legge in una nota della Farnesina. "L'ambasciatore d'Italia in Portogallo, Claudio Miscia", prosegue la nota, "ha contattato alcuni cittadini italiani presenti in aeroporto per aggiornarli sulle ultime azioni intraprese per accelerare la risposta della compagnia aerea, mentre la console onoraria a Madeira rimane in aeroporto, in contatto con i passeggeri ancora presenti, per fornire la necessaria assistenza". Al momento, sembra che stia arrivando un volo di emergenza a Madeira, ma non tutti i passeggeri hanno ricevuto via email o tramite app il link per il check-in. Anzi, WizzAir ha aperto quel volo anche ad altri passeggeri, causando un overbooking. "Ora stiamo cercando di capire chi avrà la priorità sul volo: noi, che siamo bloccati qui da tre giorni, o gli altri. Sembra un incubo senza fine: qualcuno ci aiuti". Tra i passeggeri c'è anche chi, come un altro turista italiano, Gianluca Scarponi, ha dedicato una settimana di vacanza ai propri figli e dovrebbe ricominciare la chemioterapia domani. "Per un malato oncologico interrompere la cura è una cosa gravissima", le parole della moglie.