Volo Ryanair in overbooking: 250 euro e viaggio gratis a chi scende

Ad accettare il risarcimento economico è stato un ragazzo che è sceso dall'aereo che altrimenti non sarebbe potuto decollare, a causa di un passeggero in più a bordo

Il volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca di ieri è andato in overbooking. A bordo c’era un passeggero di troppo. Un errore in fase di acquisto del biglietto on line. Al gate nessuno si è accorto del problema. E cosi una volta saliti sul velivolo tutti i passeggeri, è scoppiato il caos. L’aereo non è decollato fino a quando qualcuno non ha accettato di scendere dall’aereo dietro un risarcimento economico di 250 euro e un volo gratis.