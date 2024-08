Scuola, graduatorie terza fascia ATAT, come consultare i risultati

Tempo di rientro a scuola e grandi manovre per gestire il personale da impiegare. Gli aspiranti ATA di terza fascia possono visualizzare posizione in graduatoria e punteggio nell’area riservata di Istanze online, oltre che sui siti delle scuole in cui è stata presentata la domanda. Da oggi, infatti, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in numerose province. Coloro che non la visualizzano ancora e che vedono il simbolo di divieto non cliccabile, devono attendere perché è probabile che in quella provincia non sia ancora stata pubblicata.