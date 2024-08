Scuola, pubblicazione interpelli supplenze 2024/2025: come candidarsi

Il sistema previsto dal Ministero per candidarsi è quello degli interpelli, che consente alle scuole di poter richiedere nuove candidature per sopperire a una carenza di personale a disposizione

A partire da oggi lunedì 19 agosto inizieranno gli interpelli per le supplenze del nuovo anno scolastico 2024/2025. Le nomine e le convocazioni dovranno seguire l'ordine stabilito dalle graduatorie secondo l'Ordinanza Ministeriale 88/2024 e dalla circolare annuale delle supplenze. L'interpello è il nuovo meccanismo previsto dal Ministero che consente alle scuole di richiedere nuove candidature per sopperire a una carenza di personale a disposizione. A differenza delle precedenti MAD (messe a disposizione) questi non prevedono una candidatura volontaria alle scuole.

Come funzionano gli interpelli

Il primo passaggio per assegnare le cattedre prevede seguire le Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Una volta terminati i posti disponibili, si procede utilizzando le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il processo di assegnazione delle supplenze potrà portare a incarichi annuali che possono durare fino al 31 agosto o 30 giugno. In caso di esaurimento di entrambe le liste, gli uffici scolastici provinciali potranno trasferire i posti rimasti alle singole scuole che provvederanno a ulteriori assegnazioni tramite le graduatorie d'istituto. Terminati anche questi posti, il dirigente scolastico pubblicherà sul sito della scuola avvisi specifici per il reclutamento dei docenti, ovvero gli interpelli. Gli avvisi per le supplenze saranno anche inviati all'Ufficio Scolastico Territoriale, che li pubblicherà sul proprio sito.