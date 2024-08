Palermo, turista 19enne denuncia abusi in spiaggia a Partinico

Cronaca

In Italia continua a restare molto alta l’attenzione sui femminicidi, dopo il caso di Giulia Cecchettin. Secondo una rilevazione realizzata da Quorum / YouTrend per Sky TG24, il 58% degli intervistati concorda nel considerarli un reato più grave rispetto agli altri omicidi. Le soluzioni ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno sono l’insegnamento di parità di genere ed educazione affettiva nelle scuole e l’inasprimento delle pene. Per l’83% quando le donne denunciano un abuso sessuale devono essere credute