Previsioni meteo, oltre al caldo in arrivo i temporali: ecco dove

Introduzione

In queste ore il Paese è diviso a metà: mentre al Sud il caldo non accenna ad arretrare, al Nord sono in arrivo rovesci e temporali su tutto l'arco alpino e lungo gran parte della dorsale appenninica, con carattere anche di forte intensità. Sempre a causa del forte tasso di umidità e dell'intenso calore pomeridiano, potrebbero svilupparsi brevi temporali anche in alcune zone della Valle Padana e sulle pianure adiacenti l'Appennino centrale. Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per il maltempo oggi in Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige e Marche.

Al Centro-Sud la situazione è particolarmente grave soprattutto per le campagne, dove si aggrava l’emergenza siccità con la chiusura definitiva della Diga di Occhito in Puglia e la perdurante mancanza di pioggia in Sicilia che mettono a rischio coltivazioni e animali. Anche il mare è bollente: in Campania le temperature dell'acqua sono particolarmente elevate come certificato da una serie di prelievi di acque costiere effettuati da Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.