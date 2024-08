Civitanova Marche, 25enne fermato per stupro: oggi udienza convalida

La vittima della violenza avrebbe tentato di chiamare i carabinieri ma l'uomo, senza fissa dimora e precedenti per spaccio di droga, le avrebbe strappato il telefono dalle mani e l'avrebbe presa a pugni. Per lui l'accusa è di violenza sessuale pluriaggravata

Era andata a Civitanova Marche (Macerata) con una amica per passare una tranquilla serata estiva in uno dei tanti chalet della spiaggia, sul lungomare sud Piermanni, ma lasciato il locale sarebbe stata abusata da un 25enne. È il racconto scioccante di una 14enne della provincia di Ancona. Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe tentato di chiamare i soccorsi con il cellulare, ma l'aggressore le avrebbe strappato il telefono dalle mani e l'avrebbe presa a pugni. Il 25enne, senza fissa dimora, è ora accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla cessione di droga.

Oggi l'udienza di convalida del fermo

L'incubo si materializzato dopo l'una di notte di mercoledì scorso. Il 25enne avvicina il 14enne e l’amica di 16 anni a bere alcolici insieme a un altro ragazzo. Verso l’una di notte si apparta con la ragazza più piccola in strada dietro a un oratorio e le offre cocaina. Poi la violenza, la pretesa di un rapporto sessuale come pagamento.

Oggi, l'indagato affronterà davanti al gip l'udienza di convalida del fermo per violenza sessuale pluriaggravata. A difenderlo è l'avvocato Domenico Biasco che si collegherà da remoto con il carcere di Pesaro, dove il suo assistito è recluso nella sezione dei reati sex-offender, per crimini a sfondo sessuale. La 14enne, assistita dall'avvocato Rita Foria, ha riconosciuto il suo aggressore da alcune foto. Sul suo cellulare, posto sotto sequestro da ieri, sarà affidata una consulenza tecnica per risalire al contenuto e ai suoi ultimi spostamenti e messaggi. Il 25enne non aveva cellulari al momento del fermo. Le tempestive indagini dei carabinieri di Civitanova Marche, coordinate dalla procura della Repubblica di Macerata, concentrate sull'analisi del sistema di videosorveglianza cittadino e degli esercizi pubblici, hanno permesso di individuare il responsabile della violenza, poi riconosciuto anche dalla vittima.