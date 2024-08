Civitanova Marche, 14enne denuncia violenza sessuale fuori da locale

L'accaduto

La minore era arrivata nella cittadina della riviera maceratese con un'amica di 16 anni. Entrambe sono della provincia di Ancona ed erano state accompagnate al locale di Civitanova dai familiari. Dovevano tornare a casa con i parenti, rimasti in zona, ma avrebbero accettato l'invito di due ragazzi di 25 anni, di origine nordafricana, a fare due passi e bere qualcosa. Così si sono allontanate senza avvertire i familiari. La 14enne si sarebbe poi appartata con uno dei, che le avrebbe offerto anche droga, tornando verso le 2 dall'amica, sconvolta. La ragazza le avrebbe raccontato della violenza sessuale e insieme hanno chiamato il 112 per denunciare il fatto. Sono intervenuti i carabinieri di Civitanova Marche, mentre la giovane è stata portata in pronto soccorso per le cure. In ospedale è stata raggiunta dai familiari. La 14enne è stata dimessa dopo 24 ore. I carabinieri stanno visionando le telecamere del locale per risalire all'identità dei due ragazzi.