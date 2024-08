Milano, medico di base arrestato per violenza sessuale su un paziente

L’episodio risale al 19 luglio ma ne è stata data notizia solo oggi. Il dottore avrebbe abusato di un giovane 22enne andato da lui per avere un certificato utile all’attività sportiva. Il medico di base non è nuovo ad accuse di questo tipo: lo scorso aprile era stato condannato in primo grado per il medesimo reato

Violenza sessuale su un giovane paziente di 22 anni. Con questa accusa un medico di base dell’hinterland milanese è stato arrestato e poi portato nel carcere di San Vittore. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, il medico 59enne avrebbe abusato del giovane, andato da lui per avere un certificato medico utile per l'attività sportiva. Il medico, tra l'altro, era già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, per abusi sessuali su un altro giovane paziente a 3 anni di reclusione e per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla professione che poi, però, era terminata.