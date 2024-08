Monte Bianco, alpinista precipita e muore sul colle Eccles

Cronaca

Dal bollettino nivometeorologico, fino all'attrezzatura adatta: sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si decide di partire per un'escursione sulla neve. Ecco le regole da seguire

Dal 28 dicembre 2022, le valanghe sulle montagne italiane hanno ucciso cinque persone e hanno causato il ferimento di oltre una decina di escursionisti. In Trentino Alto Adige sono morti quattro tra escursionisti e scialpinisti, mentre uno scialpinista è deceduto a metà gennaio in Valle d'Aosta. Davanti a questi numeri, diventa fondamentale ricordare che quando si va in montagna ci sono delle regole da seguire