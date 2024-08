Introduzione

L’anticiclone africano porterà grande caldo fino a Ferragosto: il ministero della Salute, nel consueto bollettino, segnala bollino rosso in otto città (Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma) e arancione in altri sei centri (Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Verona e Viterbo) per la giornata di oggi. I bollini rossi saliranno a nove centri e quelli arancioni a quota 11 per la giornata di domani, sabato 10 agosto.

Anche se si tratta soltanto di proiezioni, il caldo dovrebbe resistere fino al 15 di questo mese, per poi lentamente attenuarsi. Per fronteggiare queste giornate la Croce Rossa consiglia di fare attenzione all'alimentazione, bere anche se non si ha sete ed evitare di uscire da casa durante le ore centrali della giornata, preferendo sempre l'ombra al sole a picco. In caso di criticità, la popolazione potrà chiedere soccorso telefonando al numero di pubblica utilità 1520.