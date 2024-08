Roma, arrestata borseggiatrice: libera perché sempre incinta

In oltre venti anni di "carriera" la 31enne rom, di origini croate, ha messo a segno 148 reati. Mercoledì mattina i militari dell'Arma hanno bussato alla roulotte in cui viveva e le hanno notificato il provvedimento emesso dai magistrati di piazzale Clodio

Una donna di 31 anni, rom di origini croate, per quattro lustri è riuscita a non finire dietro le sbarre grazie al metodo della gravidanza strumentale. Così come Sofia Loren nel celebre film "Ieri, oggi e domani" del 1963, la ragazza programmava le sue gravidanze per evitare l'arresto. Una vera e propria galleria di attività illecite che comprendevano pure la truffa, anche se il core business era quello del borseggio e delle rapine messe a segno nelle metropolitana di Roma e di Milano. In oltre venti anni di "carriera" la donna ha messo a segno 148 reati e solo pochi giorni di carcere.

Deve scontare un residuo di circa 30 anni

Il suo modus operandi non lasciava nulla al caso, ma oggi per lei sono scattate le manette. I carabinieri della compagnia di Pomezia e della stazione di Tor de Cenci, su mandato della Procura della Capitale, l'hanno arrestata nel campo nomadi di Castel Romano, dove era domiciliata, e l'hanno trasferita nella sezione femminile del penitenziario di Rebibbia. La trentunenne deve, infatti, scontare un residuo pene pari a circa 30 anni di reclusione.