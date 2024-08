Giovanni Toti e Aldo Spinelli, nuove accuse di corruzione

I fatti contestati risalgono alla cena tenutasi il 14 aprile 2024 a villa Lo Zerbino, a Genova, per raccogliere fondi in vista delle elezioni regionali del 2025. L'accusa non rientra tra i capi di imputazione del giudizio immediato per cui inizierà il processo il prossimo 5 novembre

Un altro guaio per Giovanni Toti e Aldo Spinelli. Sulle spalle dell’ex presidente della Regione Liguria e dell’imprenditore portuale è caduta una nuova ipotesi di reato per corruzione, emersa dagli atti depositati in vista del processo il cui inizio è fissato al 5 novembre. La nuova accusa è legata alla cena che si era tenuta il 14 aprile 2024 a villa Lo Zerbino, a Genova, per raccogliere fondi in vista delle elezioni regionali del 2025, e i l’iscrizione nel registro da parte dei pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde è avvenuta lo scorso 24 aprile. Non è stata fatta confluire nei capi di imputazione del giudizio immediato, mentre potrebbe entrare nel fascicolo "bis", dove ci sono gli altri indagati che non si trovavano ai domiciliari e in cui Toti risulta indagato per voto di scambio, falso, e le presunte corruzioni con altri imprenditori.