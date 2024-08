Inchiesta Liguria, il processo a Toti inizierà il 5 novembre

I legali dei tre imputati hanno tempo fino al 15 settembre per decidere se scegliere un rito alternativo (come il processo abbreviato) oppure un patteggiamento, anche se l’avvocato Stefano Savi, che difende Giovanni Toti, e gli avvocati Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza, che difendono Aldo Spinelli hanno fatto sapere di voler affrontare un giudizio ordinario in aula. Gli avvocati Enrico e Mario Scopesi che difendono Paolo Emilio Signorini, invece, starebbero valutando altre soluzioni.

Anche Spinelli rimesso in libertà

Torna libero, dopo tre mesi passati agli arresti domiciliari e a una settimana dalla scarcerazione di Toti, l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. L'uomo, per la procura, è il grande corruttore dell'ex governatore della Liguria. Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha però disposto l'interdittiva per Spinelli senior per 12 mesi. Gli stessi pm Federico Manotti e Luca Monteverde avevano dato il via libera alla libertà ma vincolata al divieto di occuparsi delle aziende: parere favorevole arrivato dopo che Spinelli aveva ceduto, tramite donazione, l'usufrutto delle sue quote di maggioranza della holding al figlio Roberto (anche lui indagato e sottoposto a interdittiva). I legali dell'imprenditore avevano messo a capo della Spininvest l'ex numero due del Csm e dirigente nazionale del Pd David Ermini. Una mossa che i pm avevano giudicato irrilevante ma che aveva spaccato i dem. Ermini si era dimesso dalle cariche del partito per rimanere alla guida dell'impero di Spinelli. Per il giudice ci sono ancora le esigenze cautelari e il rischio che possa commettere analoghi reati. C'è poi la possibilità "tutt'altro che astratta che continui a occuparsi degli interessi imprenditoriali, mettendo in opera nuovamente il meccanismo corruttivo ben collaudato e sistematico".