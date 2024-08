Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto: la rassegna stampa

Il lunedì nero delle borse mondiali resta ancora sulle prime pagine dei quotidiani di oggi: crollano Tokyo e Wall Street, Europa in affanno. Ieri giornata storica per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Trionfo nella ginnastica per Alice D’Amato e Manila Esposito, rispettivamente oro e bronzo nella trave: battuta la pluricampionessa Simone Biles. Medaglia d’oro anche per il duo di skeet Bacosi-Rossetti. Ancora alta tensione in Medioriente con l’Iran pronto a lanciare l’attacco contro Israele