Introduzione

Il 22 agosto scadono i due bandi pubblicati sul portale InPa dal ministero della Difesa per reclutare 1100 lavoratori per ruoli non dirigenziali. I posti messi a disposizione sono mille per il profilo di assistente in diverse aree e cento per il ruolo di funzionario tecnico. È importante rispettare alcuni requisiti generici, come l’essere un cittadino italiano, avere più di 18 anni, godere di tutti i diritti civili e politici, avere l’idoneità fisica ed essere in regola con gli eventuali obblighi di leva.

In entrambi i casi la selezione prevede un esame: per il ruolo di assistente prevista solo la prova scritta, che consiste in un test a risposta multipla con 60 domande da completare entro 90 minuti. Per il ruolo di funzionario, invece, ci sono sia la prova scritta che quella orale: la prima consiste in un test a risposta multipla con 60 domande da completare entro 60 minuti mentre la seconda è un colloquio interdisciplinare che serve ad accertare la preparazione e le capacità professionale dei candidati. In entrambi i casi la prova si considera superata con il punteggio minimo di 21/30.