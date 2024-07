Introduzione

Sul portale inPA sono state pubblicate le procedure di selezione per il reclutamento di 577 posti a tempo pieno e indeterminato: la domanda va presentata entro il 12 agosto. I posti messi a concorso per professionisti di primo livello sono 78, suddivisi tra Avvocatura (9), Consulenza tecnica per l'edilizia (36) e Consulenza tecnica salute e sicurezza (33). I posti per profili di terzo livello professionale sono invece 191, suddivisi tra tecnologi (83) e ricercatori (108), mentre 308 riguardano l'area dei funzionari, di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali