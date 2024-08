Terremoto a Parma, scossa magnitudo 3 avvertita anche a Reggio Emilia

La profondità stimata è stata di circa 16.3 Km e secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 00:30 con epicentro a Parma Periferia Sud, in provincia di Parma. La profondità stimata è stata di circa 16.3 Km. Il sisma è stato avvertito in tutti i quartieri della città emiliana e nei comuni della provincia ma anche a Reggio Emilia e provincia. Secondo le prime informazioni non sarebbero stati registrati danni a persone o cose.