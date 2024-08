Vinovo, pitone albino di oltre 3 metri trovato in un campo di mais

Il rettile, del peso di 16 kg, è stato recuperato dai tecnici faunistici e successivamente affidato alle cure dei sanitari del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco. Nel frattempo, il nucleo Cites dei Carabinieri Forestali di Torino è alla ricerca del proprietario dell'animale

Un esemplare di pitone reticolato albino è stato trovato in un campo di mais a Vinovo, alle porte di Torino. Il rettile, lungo 3 metri e mezzo e pesante 16 kg, è stato recuperato dai tecnici faunistici e poi affidato alle cure dei sanitari del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco. Nel frattempo, il nucleo Cites dei Carabinieri Forestali di Torino è alla ricerca del proprietario dell'animale.

Il pitone reticolato albino a Vinovo

Il salvataggio del pitone rientra tra gli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla Città metropolitana di Torino e dal Canc. Una convenzione che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università torinese per il recupero in campo della fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini, e del personale della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana. Il servizio, chiamato "Salviamoli Insieme #ontheroad", è attivo 24 ore su 24.