Inchiesta Liguria, procura chiede giudizio immediato per Toti

La procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l'ex presidente della Regione Giovanni Toti - accusato di corruzione, falso e voto di scambio -, per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà adesso verificare se sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. I tre indagati hanno poi 15 giorni, dopo il decreto che dispone il giudizio, per scegliere eventuali riti alternativi come il processo immediato o il patteggiamento.