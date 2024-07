Vimercate, barista rapinata e violentata: arrestato un 19enne

Grazie all'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo del crimine e nelle vie circostanti, i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Vimercate, coordinati dalla procura di Monza, sono riusciti a risalire all'identità del 19enne. Le forze dell'ordine hanno studiato attentamente gli spostamenti e le frequentazioni del giovane, già noto per precedenti attività illecite. Questo lavoro investigativo ha permesso di ottenere prove sufficienti per procedere all'arresto.

La Custodia Cautelare

L'arresto del giovane è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza. Il 19enne è stato immediatamente trasferito nel carcere cittadino, come confermato da una nota dei carabinieri di Monza Brianza. Le autorità continuano a indagare per assicurare che giustizia sia fatta per la vittima dell'aggressione.