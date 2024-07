Mantova, violentata mentre rientrava a casa, arrestato 24enne

È successo a Campitello di Marcaria. Il giovane, di origine pakistana, è stato arrestato in flagranza di reato e ora si trova alla Casa Circondariale di via Poma. Provvidenziale il passaggio casuale di due guardie giurate che hanno permesso alla donna di divincolarsi e hanno allertato le forze dell'ordine

Nella notte tra mertedì e mercoledì a Campitello di Marcaria, provincia di Mantova, una 55enne che stava rientrando a casa è stata violentata da un giovane di 24 anni di origine pakistana. La donna aveva trascorso la serata alla tradizionale festa d'estate del paese e si era avviata verso la sua abitazione in bicicletta. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, l'ha seguita lungo la strada provinciale 420 e l'ha bloccata, trasconandola in una zona appartata, immobilizzandola e usandole violenza. È riuscita a divincolarsi solo grazie all'intervento casuale di due guardie giurate che passavano di lì. I due vigilantes hanno allertato subito i carabinieri che, arrivati sul posto attorno alle 2 di notte, hanno ritrovato il ragazzo, residente in provincia di Ferrara, nascosto dietro una siepe di un'abitazione vicina dopo che si era dato alla fuga e lo hanno arrestato in flagranza di reato portandolo alla Casa Circondariale di via Poma. Alla donna, medicata all’ospedale di Mantova, sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza subita.