Roma, trovato il terzo ragazzo evaso dal carcere di Casal del Marmo

Cronaca

Quanto successo a Torino, con le due detenute morte suicide a distanza di poche ore, ha acceso i riflettori sullo stato degli istituti penitenziari del nostro Paese: secondo i dati di Antigone sono 15 i detenuti che si sono tolti la vita nei soli mesi estivi del 2023. Una delle cause è sicuramente il numero eccessivo di persone rispetto alle strutture presenti e a soffrirne maggiormente è la sezione femminile. “Potremmo adeguare le caserme come nuove carceri”, ha dichiarato il ministro Nordio

La situazione nelle carceri in Italia è sempre più difficile. I suicidi sono in aumento, come dimostrano gli ultimi casi avvenuti a Torino. Come rileva l’associazione Antigone, dal 2000 a oggi i suicidi nelle carceri sono stati 1.352