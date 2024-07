Trento, cucciolo d'orso avvistato su strada tra Covelo e Vezzano VIDEO

Lo riferisce il consigliere della Provincia Autonoma Claudio Cia in un post sui social. Il cucciolo era intento a districarsi dalla rete di protezione di un campo agricolo: non ha causato alcun incidente e il testimone che lo ha ripreso ha proseguito il suo cammino senza fermarsi. La zona è la stessa dove la scorsa settimana un ciclista era stato inseguito da un orso

L'avvistamento

L'area, spiega Cia, è la stessa "dove la scorsa settimana un ciclista era stato inseguito da un orso. Il testimone - prosegue - mentre si dirigeva verso la sua destinazione, ha notato l'animale intento a districarsi dalla rete di protezione di un campo agricolo, quella stessa rete che dovrebbe impedire l'ingresso degli animali. L'orso, un po' confuso ma in ottimo stato di salute, stava cercando di liberarsi da questa barriera: non ha causato alcun incidente e il testimone ha proseguito il suo cammino senza fermarsi. Sebbene l'incontro sia stato casuale e senza problemi, il fatto che il cucciolo possa essere accompagnato dalla madre richiede una'ttenzione adeguata per garantire la sicurezza, in particolare di chi si trova a lavorare nei campi della zona".