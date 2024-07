Trentino, nuova ordinanza per abbattimento orsa Kj1. Lav: “Ricorso”

Posizionate 4 trappole



Nella zona sono state posizionate quattro trappole a tubo ed i forestali stanno cercando l'animale, che è accompagnato da tre giovani esemplari 'subadulti', di cui "abbiamo la certezza che possano vivere senza la madre", ha commentato l'assessore competente Roberto Failoni.



Lav: “Risponderemo con un nuovo ricorso al Tar"



"Risponderemo con un nuovo ricorso al Tar", ha dichiarato Massimo Vitturi responsabile animali selvatici Lav. "Con il pretesto dei danni al turismo, che sono piena ed esclusiva responsabilità dello stesso Fugatti a causa delle mancate opere di informazione e messa in sicurezza dei sentieri da parte sua, si chiariscono le reali volontà del Presidente della Provincia di Trento: fare strage di tutti gli orsi che la stessa Provincia ha portato in quel territorio più di vent'anni fa”, ha concluso Vitturi.

Brambilla: “Fugatti non può aggirare sentenza Tar su orsa Kj1”



Non si è fatto attendere il commento della deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'Ambiente. "Dopo appena due giorni dalla sospensione del Tar di Trento della sua ordinanza, il presidente della provincia autonoma la ripropone nella speranza di aggirare la sentenza del tribunale amministrativo. Non possiamo accettarlo: come animalista darò battaglia in ogni sede opportuna per fermare questa ossessione dei politici trentini per gli orsi”, ha dichiarato. Il plantigrado è diventato, suo malgrado, il nemico numero uno del corpo forestale trentino che agirà nelle prossime ore. Non può e non deve ripetersi il caso dell'orso M90, abbattuto in contemporanea con l'emissione del decreto che lo condannava a morte, per impedire alle associazioni animaliste di presentare ricorso. Tanto più che, lo ricordiamo, Kj1 è una mamma che si muove con tre orsacchiotti: la sua uccisione metterebbe a serio rischio anche la loro sopravvivenza”, ha aggiunto. "Non possiamo più accettare questa guerra senza quartiere agli animali selvatici. Proprio ieri, nei boschi vicino a Covelo, è stata trovata una femmina di orso morta con i resti di un piccolo: sono in corso accertamenti per capire se si tratti di morti accidentali o, come avvenuto per MJ5 e F36, di bracconaggio. Atti illegali che ricevono il supporto ideologico di una politica che cerca il consenso elettorale sulla pelle degli orsi. È ora di dire basta", ha concluso Brambilla.

