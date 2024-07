Tar di Trento blocca uccisione orsa che ha aggredito turista francese

La nota dell'associazione animalista

"La soddisfazione di aver bloccato un'esecuzione fuori da ogni logica rafforza la posizione di Leal che rimane coerente con quanto già affermato in passato: la gestione degli orsi trentini va trasferita al Ministero dell'Ambiente in quanto la provincia di Trento ha dimostrato la gestione fallimentare e antiscientifica del patrimonio faunistico locale. Nel caso particolare degli orsi ricordiamo che sono una specie che gode di super protezioni a livello nazionale ed europeo e devono rimanere sul territorio in cui si trovano grazie a opportuni piani e regole di rispetto e pacifica convivenza". È quanto si legge in una nota di Leal, una delle associazioni animaliste che ha presentato opposizione all'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.