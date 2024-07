Scout, in 18.000 a Verona per i 50 anni dell’Agesci

La terza edizione della Route nazionale

L’iniziativa avviene nel 50esimo anno dalla fondazione dell’associazione, che risale al 1974. Le Route nazionali sono state solo due: nel 1979 a Bedonia (Parma) e nel 1997 ai Piani di Verteglia (Avellino). Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del Comitato nazionale Agesci, hanno spiegato come la sostenibilità sia stato un elemento centrale per l’organizzazione dell’edizione 2024, sia economica grazie a campagne specifiche di fundraising e crowdfunding, sia ambientale: l’85% dei capi raggiungerà Verona viaggiando in treno, con un risparmio di emissioni di CO2 del 70% circa rispetto ad altri mezzi di trasporto. Oltre ai 18mila partecipanti, sono previsti anche oltre 500 volontari, il cosiddetto Tangram Team.