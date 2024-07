Meteo, instabilità e temporali: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Per la giornata di oggi, invece, previste diverse allerte meteo. La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso con criticità gialla per rischio idrogeologico: sono attesi, dalle 9 alle 23.59 di lunedì 22 luglio, temporali improvvisi e intensi su tutta la regione. Possibili anche grandinate, raffiche di vento e fulmini. La Protezione civile nazionale, poi, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità gialla per rischio idraulico per la Calabria. Allerta gialla per temporali anche su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia e Umbria

