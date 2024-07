Meteo, meno caldo e tempo instabile: le previsioni di lunedì 22 luglio

La settimana si apre con l’anticiclone Caronte in declino e l’arrivo del Maestrale. Per lunedì 22 luglio sono attesi temporali soprattutto sui settori alpini del Triveneto e su alcune zone costiere e pianeggianti del Centro-Sud. Allerta della Protezione civile in diverse regioni. Clima meno afoso e più ventilato

L’allerta meteo

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità Gialla per rischio idrogeologico: sono attesi, dalle 9 alle 23.59 di lunedì 22 luglio, temporali improvvisi e intensi su tutta la regione. Possibili anche grandinate, raffiche di vento e fulmini. La Protezione civile nazionale, poi, ha emanato per domani un avviso di allerta meteo con criticità Gialla per rischio idraulico per la Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale). Allerta gialla per temporali per Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro), Basilicata (Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B), Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento), Lazio (Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano), Marche (Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno) e Umbria (Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere). Allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro), Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale) e Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine).