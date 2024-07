Maltempo al Nord, temporali nel Milanese e maxi-frana vicino a Livigno

Disagi in alcune zone del capoluogo lombardo e dell'hinterland. I Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di alcune vetrate all'ingresso del nuovo ospedale Galeazzi. Smottamento sulla strada che da Livigno conduce al tunnel del Gallo, in collegamento con la Svizzera. Diversi gli automobilisti e i motociclisti, in prevalenza turisti, bloccati nell'area. Si lavora con escavatori per liberare l'arteria dalle migliaia di metri cubi di ghiaia e terra scivolati a valle dalle pendici della montagna