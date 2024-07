Secondo gli esperti, dunque e almeno in parte, il grande caldo comincerà a vacillare. Oggi, venerdì 19 luglio, la pressione inizierà a cedere aprendo all'arrivo di aria più fresca specie in quota. Questo scontro tra masse d'aria diverse dovrebbe scaturire in una serie di fenomeni temporaleschi. I primi riscontri in questo senso si avranno su Alpi e Prealpi, soprattutto del Trentino-Alto Adige, dove rovesci e temporali tenderanno poi ad estendersi nel pomeriggio e in serata anche verso le alte pianure padane. In particolare, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia potrebbero essere interessate oggi da temporali localmente intensi con un conseguente lieve calo delle temperature