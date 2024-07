Coda di 10 km in A1 per incidente, automobilisti riforniti di acqua

La lunga coda si è creata in seguito a un incidente tra tre auto avvenuto intorno alle 13 tra le uscite di Valdarno ed Arezzo in direzione nord. Tre persone sono rimaste ferite e sono dovuti intervenire vigili del fuoco, polizia stradale e mezzi del 118

Incidente tra tre auto

L’impatto tra tre automobili è avvenuto nel tratto autostradale vicino al casello Valdarno, nella corsia in direzione nord. Tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 37 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno in codice giallo, un altro uomo di 54 anni, sempre in codice giallo alla Gruccia, e una donna di 39 anni, portata all'ospedale San Donato di Arezzo, anche lei in codice giallo.