Omofobia, coppia gay aggredita in strada a Roma: 4 identificati

Si tratterebbe di tre uomini e una donna, poco più che ventenni e incensurati, riconosciuti in foto dai due ragazzi aggrediti risentiti stamattina dai carabinieri dell'Eur. Nelle prossime ore dovrebbe essere inviata un'informativa in Procura

Il filmato caricato in rete



Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che tutto sia nato da una lite stradale poi degenerata con calci, pugni, insulti omofobi nei confronti della coppia gay. Violenze immortalate in un video poi diffuso dal Gay Center. In particolare, i due giovani stavano attraversando la strada quando è arrivata la macchina con a bordo i quattro. "Dopo essere andati al pronto soccorso, le vittime hanno deciso di denunciare l'accaduto alla polizia e hanno chiamato Gay Help Line per ricevere supporto legale - si legge nel comunicato dal Gay Center -. Hanno raccontato di essersi sentiti in trappola quando gli aggressori hanno visto che si tenevano per mano e hanno iniziato a insultarli, dichiarano le vittime”.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24