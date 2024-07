Omofobia, coppia gay aggredita in strada con pugni e cinghiate a Roma

L’aggressione è avvenuta nella zona dell'Eur, in viale di Val Fiorita. I due ragazzi hanno deciso di divulgare il video dell'aggressione per cercare di riconoscere gli aggressori. Nel filmato si vedono i quattro accanirsi contro la coppia gay. Pugni, cintate e calci alla testa mentre sono in terra.

Tre ragazzi e una ragazza si sarebbero accaniti contro una coppia gay. La violenza è stata ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line. L’aggressione è avvenuta nella zona dell'Eur, in viale di Val Fiorita. I due ragazzi hanno deciso di divulgare il video dell'aggressione per cercare di riconoscere gli aggressori.

Il filmato caricato su YouTube

Nel filmato si vedono i quattro accanirsi contro la coppia gay. Pugni, cintate e calci alla testa mentre sono in terra. "Dopo essere andati al pronto soccorso, le vittime hanno deciso di denunciare l'accaduto alla polizia e hanno chiamato Gay Help Line per ricevere supporto legale - si legge nel comunicato dal Gay Center -. Hanno raccontato di essersi sentiti in trappola quando gli aggressori hanno visto che si tenevano per mano e hanno iniziato a insultarli, dichiarano le vittime.