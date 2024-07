Inchiesta Venezia su corruzione, indagato magnate di Singapore Kwong

All'uomo d'affari la Procura contesta la somma di 73mila euro versata sui conti dell'assessore Renato Boraso, ora in carcere, per l'acquisto di Palazzo Papadopoli. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro, anche lui indagato, è ricomparso in pubblico per aprire il Consiglio della città Metropolitana e ha detto: "Da parte mia so di avere una coscienza pulitissima. Dico ai cittadini: 'continuate a fidarvi perché sono una persona onesta'. Io preferisco andare avanti con l'amministrazione"

C'è anche il magnate di Singapore Ching Chiat Kwong tra gli indagati nell'inchiesta per corruzione nel Comune della città. All'uomo d'affari la Procura contesta la somma di 73mila euro versata sui conti dell'assessore Renato Boraso, ora in carcere, per l'acquisto di Palazzo Papadopoli, proprietà comunale. Somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro, anche lui indagato, è ricomparso in pubblico per la prima volta dopo la notizia dell’inchiesta: aprendo il Consiglio della città Metropolitana, convocato a Ca' Corner, ha detto: "Sono pronto alla mia Via Crucis".

"Qualcuno stasera - ha aggiunto Brugnaro riferendosi all'apertura del ponte votivo per il Redentore - griderà Barabba. Speriamo che non mi mettano in croce ". "Per la parte giudiziaria - ha detto il sindaco - mi difenderò io. Da parte mia so di avere una coscienza pulitissima. Dico ai cittadini: 'continuate a fidarvi perché sono una persona onesta'. Io preferisco andare avanti con l'amministrazione", ha concluso, riferendosi ai consiglieri dell'opposizione a Ca' Farsetti che avevano chiesto le sue dimissioni.

Il manager Vanin: "Ecco perché ho denunciato"

"Lo scopo di Kwong era forse quello di risparmiare sull'acquisto dei palazzi veneziani, oltre al Papadopoli anche il Donà. Vorrei ricordare che la prima perizia valutava il Papadopoli 18 milioni di euro, poi ridotti a 14 , infine 10,8. Probabilmente per ottenere questo ribasso ha pagato Boraso". È questo il pensiero del dirigente d'azienda Claudio Vanin - dal cui esposto è partita l’inchiesta - che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, racconta: "Neppure Kwong voleva quei palazzi. Il Donà l'ha sempre odiato, il Papadopoli tutto sommato poteva anche piacergli ma non era fra le priorità. Secondo me è stato il sindaco Brugnaro a chiedergli di comprarli, per lanciare in città il nome di Kwong. L'obiettivo era l'area Pili, di proprietà del sindaco che Kwong avrebbe voluto prendere per farne qualcosa di unico. Lì c'erano progetti per 430 mila metri quadrati edificabili, palazzi alti 100 metri, una torre principale di 125 con in cima un ristorante panoramico. Un'operazione da 1,8 miliardi, non 1,3 come dicono tutti. Gli interessi convergevano". Poi dice di aver denunciato "quando ho visto cose che non andavano bene. Una serie di questioni collegate a Firenze, a Venezia e altre operazioni. Avevo in piedi 18 progetti con Kwong con decine di professionisti che ci stavano lavorando. Non mi piaceva il modo di operare di Lotti (Luis, manager italiano di Kwong, ndr), l'ho detto a Kwong, lui ha fatto finta di non vedere cosa stava succedendo e ho deciso di chiudere".