Maxi operazione antibracconaggio, sequestrati centinaia di uccelli

I carabinieri forestali hanno eseguito tra Lombardia, Toscana, Umbria e Campania 15 perquisizioni a carico di 14 soggetti indagati di illeciti in danno all’avifauna protetta in Italia e all’estero. Sequestrati circa 140mila euro e centinaia di uccelli catturati con mezzi non consentiti

Sequestrati oltre 140mila euro e centinaia di uccelli catturati con mezzi non consentiti tra Lombardia, Toscana, Umbria e Campania. È il bilancio della maxi operazione antibracconaggio “Turdus aureus”, conclusa nei giorni scorsi nell’ambito di una complessa attività investigativa condotta dal Reparto Operativo–Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno degli Animali del Raggruppamento Carabinieri Cites, insieme al Gruppo Carabinieri Forestale di Perugia e al Centro Anticrimine Natura di Udine. Questa operazione, finalizzata al contrasto del traffico illegale di avifauna destinata ad uso come richiami vivi in ambito venatorio, ha visto impegnati 131 carabinieri forestali in diverse regioni italiane.

Eseguite 15 perquisizioni in 4 Regioni



Le perquisizioni, autorizzate dall’autorità giudiziaria di Udine, hanno coinvolto 5 soggetti residenti in Toscana, 2 in Lombardia, 2 in Campania e 5 in Umbria, e hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di denaro in contanti, pari a 141.019 euro. Inoltre, sono stati sequestrati 164 esemplari morti di avifauna appartenenti a specie protetta e particolarmente protetta e 763 esemplari vivi appartenenti alle specie di tordi, merli e cesene. Gli esemplari vivi, privi di anello identificativo o con anello identificativo alterato, sono stati affidati alle cure di centri di recupero animali selvatici per la loro riabilitazione e successiva liberazione in natura.



Sequestrati attrezzature e medicinali



Durante le perquisizioni, i Carabinieri Forestali hanno anche rinvenuto e sequestrato attrezzature utilizzate per la manomissione e contraffazione degli anelli di marcaggio, tra cui pinze, punzoni, macchine calibrate per produzione di anelli, cunei, punteruoli, fustellatrici, presse, martelletti e lime. Sono stati sequestrati 2.396 anelli identificativi inamovibili pronti all’uso, 48 reti da uccellagione, 6 richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, 3 coppi di cattura e 3.224 munizioni di vario calibro.

Uno degli indagati è stato tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di armi clandestine, poiché trovato in possesso di un fucile da caccia con matricola abrasa, abilmente occultato nella propria abitazione. Nel corso delle perquisizioni, sono stati inoltre sequestrati ingenti quantitativi di medicinali dopanti e strumenti per la loro somministrazione, tra cui siringhe e pinze chirurgiche. Si tratta di farmaci, a base di derivati del testosterone con la capacità di indurre l’attività canora degli esemplari maschi, forzandone i tempi naturali. Come spiegato dal Raggruppamento Carabinieri Cites, possono essere inoculati all’occorrenza solo per finalità mediche e solo da medici veterinari, in quanto il loro utilizzo può provocare gravi danni all’apparato neuro endocrino degli animali.