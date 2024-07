Ems Prize matematica, De Filippis: “Gender gap inizia dal dottorato”

Lo ha dichiarato la vincitrice del più prestigioso premio per la matematica europeo, commentando la crescita ancora troppo lenta delle donne nelle Stem

Crescono le donne nelle Stem, ma ancora troppo poco e troppo lentamente. “In base alla mia esperienza, il gap di genere inizia dal dottorato. Nei primi due step della carriera accademica, ovvero la laurea triennale e magistrale in matematica solitamente troviamo il 50% donne e il 50% uomini”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 Cristiana De Filippis vincitrice del più prestigioso premio per la matematica europeo, l’Ems prize, considerato l’anticamera della medaglia Fields, l’equivalente del Nobel per questa scienza dura “non prevista” dal Nobel.