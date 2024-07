Giovane si tuffa da cascate nell’Appennino reggiano: è grave

Cronaca

Da maggio ad oggi nelle acque italiane si contano oltre 20 decessi per annegamento, 8 di bambini. Ogni anno nel nostro Paese sono circa 400 le persone che muoiono annegate, il 10% in laghi e fiumi. I numeri arrivano dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima), che ricorda come nel mondo i decessi per annegamento siano 2,5 milioni nell'ultimo decennio (comprendendo anche le morti in mare)