Open Arms, riprende oggi a Palermo il processo al ministro Salvini

I fatti risalgono all'agosto del 2019. Salvini, allora vice presidente e ministro dell'Interno, aveva negato lo sbarco alla nave della ong spagnola lasciando in mare 163 migranti per 19 giorni. Oggi torna in aula con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio

Matteo Salvini torna in tribunale per il caso Open Arms. Riprende oggi, davanti al Tribunale di Palermo, il processo a carico del vice premier, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. Nell’ultima udienza la Procura aveva chiesto l'audizione di 3 poliziotti ma la difesa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva chiesto un termine per replicare. Il collegio, presieduto da Roberto Murgia, lo aveva concesso segnando la data odierna per il ritorno il tribunale. Per il 20 settembre era già fissata la requisitoria, ma se arrivasse il via libera all’audizione dei tre ex poliziotti i tempi potrebbero slittare.