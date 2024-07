Toti, attesa oggi decisione Riesame su revoca arresti domiciliari

Dovrebbe arrivare in giornata la decisione dei giudici del tribunale del Riesame sulla revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria sospeso. Il governatore, accusato di corruzione, falso e voto di scambio, è ai domiciliari dal 7 maggio e si trova nella sua abitazione di Ameglia (La Spezia)

È attesa oggi la decisione dei giudici del tribunale del Riesame sulla revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il governatore sospeso, accusato di corruzione, falso e voto di scambio, è agli arresti domiciliari dal 7 maggio e si trova nella sua abitazione di Ameglia (La Spezia). Nei giorni scorsi, nell'udienza di fronte al Tribunale del riesame, la procura di Genova ha detto no a una misura meno afflittiva. Il 14 giugno l’istanza di revoca dei domiciliari avanzata dal legale di Toti, Stefano Savi, era già stata rigettata dalla gip Paola Faggioni perché era stato giudicato ancora concreto il pericolo di fuga e di inquinamento probatoria.

Spinelli ha deciso di non vedere più nessuno

Intanto Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale anche lui ai domiciliari dal 7 maggio, ha deciso di non vedere più nessuno dopo l'ennesimo no del giudice a incontrare il figlio Roberto (anche lui indagato) e le “restrizioni” per vedere gli amici storici. Spinelli, tramite l'avvocato Sandro Vaccaro, aveva chiesto di incontrare il figlio anche davanti a un militare della guardia di finanza. Ma non solo il giudice ha negato l'incontro, ha anche stabilito che i tre amici che erano stati autorizzati a incontrarlo non possano più andare tutti insieme e che le visite debbano avere un tempo determinato.