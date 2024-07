Giulia Latorre si sposa. La proposta di matrimonio in divisa è avvenuta a Sulmona, dove la figlia del marò Massimiliano, che fu al centro di un caso diplomatico con l'India, ha colto l'occasione del suo giuramento come agente della polizia penitenziaria per chiedere alla fidanzata Rosy Grano, 30 anni e agente della polizia di Stato, di sposarla. Durante il picchetto, gli agenti della penitenziaria si sono disposti in due file, tenendo in mano dei fiori al posto delle spade. Latorre ha raggiunto la compagna, raccogliendo man mano i fiori e formando un mazzo. Poi, si è ingocchiata davanti a lei. Il momento è stato immortalato con un video, poi postato su TikTok. “Le ho fatto la sorpresa, c'era anche mio papà”, ha detto la poliziotta penitenziaria.

La proposta di matrimonio e la dedica alla madre

Entrambe originarie di Taranto e attualmente residenti a Rimini, Latorre e Grano si sono conosciute nella loro città natale “tramite un'amica in comune”, ha raccontato la figlia del marò Massimiliano. La cerimonia di giuramento e la successiva proposta di matrimonio in divisa sono avvenute a distanza di pochi mesi dalla morte della madre della poliziotta a causa di un cancro. Per l'occasione, Latorre ha voluto ricordare la madre con una dedica su Facebook: "Questo giorno lo dedico solo a te mamma, perché sei stata la cosa più bella della mia vita. Mi dicevi sempre di tenerla stretta, così ho fatto. Ti ho sentita, eri lì con me", ha scritto sui social. E ancora: "Tu non mi hai mai lasciata sola e continui a starmi accanto. Sei stata la mamma migliore, a te devo tutto... a te dedico tutto! Sei il mio angelo custode. Tra qualche giorno saranno tre mesi che non ci sei più ed io incredula ancora ti cerco sperando di trovarti, ma con un segnale ti fai sentire... trovo sempre cuori sparsi ovunque... so che sei tu! Ti voglio tanto bene mamma".