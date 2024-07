Sardegna, video virale di un ragazzo che lancia un gatto nel vuoto

Il fatto è avvenuto a Lanusei ed i responsabili potrebbero avere meno di 14 anni. Il Comune: "Ferma condanna anche per i commenti e gli insulti nel web nei loro confronti" ascolta articolo

Nel video, virale sui social, si vede un ragazzino che prende in mano un gattino nero e lo lancia di sotto, come se niente fosse, da una strada sopraelevata. Presenti anche un amico - che riprende la scena col telefonino - e un'altra ragazzina, che incitano il primo e sghignazzano mentre il cucciolo vola oltre il guard rail. Le immagini sono raccapriccianti. Il fatto è accaduto in Ogliastra, a Lanusei, comune della Sardegna.

La denuncia degli animalisti Le associazioni animaliste hanno presentato denuncia alla procura di Lanusei, in particolare Cosetta Prontu, presidente della Lega italiana dei diritti degli animali - sezione di Olbia, e l’onlus “Zampe che danno una Mano” con l'avvocata Giada Bernardi del Foro di Roma. "Qualcosa nella società non va nel verso giusto", osserva la Lega italiana dei diritti degli animali, in una nota. "Gli autori di atti come questo sono figli di una cultura retrograda, secondo cui la vita di un animale vale meno di niente, e di famiglie troppo spesso distratte e assenti, che scaricano le proprie insoddisfazioni sui più deboli, probabilmente alla ricerca di gratificazioni che non sono capaci di trovare in una professione o in un percorso di studi. O semplicemente per avere successo sui social network. Addiruttura per noia. Bisogna accendere i riflettori sul grave malessere da cui sono affetti i giovani. Serve immediata assunzione di provvedimenti seri e pene severe nei confronti dei colpevoli, che siano da monito e soprattutto idonei a porre fine a questa crescente ondata di violenza che sfogata oggi sull'anello più debole della catena, inevitabilmente domani verrà riversata su un uomo".