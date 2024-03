La tragedia degli animali è ormai emergenza educativa

Nei giorni scorsi un documentario sui mostruosi maltrattamenti che infliggiamo agli animali negli allevamenti intensivi è stato proiettato al parlamento europeo, suscitando grande impressione tra i rappresentanti dei cittadini del Continente. Ancora più intollerabile è lo smascheramento delle lobby che sostengono il gioco, sui cui tavoli passano svariati miliardi di euro erogati dalla Comunità. Centinaia. ascolta articolo

Mentre mi trovavo per lavoro dalle parti di Montevarchi sono andato a conoscere Gastone, un gigantesco elefante vissuto oltre due milioni di anni fa in quello che oggi è il Valdarno. Il suo imponente scheletro abita presso il museo della scultura dell’Otto/Novecento. Gastone era un bestione pacifico, erbivoro, le sue lunghissime zanne, ancora miracolosamente intatte, servivano solo a scopo difensivo. I bambini e i ragazzi delle scolaresche lo guardano con curiosità, stupore e, palesemente, affetto, sembrano percepirlo come un lontano antenato, un bonario fratello antico. Sembrano ipnotizzati dall’umile bestione del Terziario, così diverso da loro eppure così simile, essendo anch’egli dotato dei loro stessi organi di senso. Alcuni vorrebbero accarezzarlo, come si fa coi cagnolini o i gatti, come se sentissero la vita scorrere ancora dentro di lui, forse fantasticano una di quelle tenere amicizie tra bambini e animali di cui sono piene le biografie degli umani. Potrei produrre un elenco sconfinato di ricordi d’infanzia incentrati sul legame bambino-animale, non sarebbe difficile dimostrare quante personalità possono avere scolpito quei rapporti aprendo orizzonti sconosciuti. Ricordi anche drammatici, come l’uccisione del maiale, con tanto di urla raccapriccianti, del coniglio, del tacchino, della gallina, con cui talvolta si era costruito un legame. La morte del cane, il gatto scomparso. Traumi, lutti di cui non si parla, ma tali restano per i bambini, sempre pieni di domande “logiche” sul destino delle tante creature non umane che incrociano, accompagnati da interrogativi sull’origine degli alimenti che consumano in famiglia, talvolta liquidati con spiegazioni fantasiose che intaccano la fiducia. “Dovresti essere contento, il tacchino è nato per essere mangiato, quando lo cuciniamo lui sente di avere realizzato il suo scopo”. La verità è che risulta difficile comporre certe contraddizioni, perché non sono componibili e perché i bambini non sono stupidi, sebbene sia consolatorio pensarlo.

Un documentario sui maltrattamenti agli animali Mentre guardavo i bambini ammirati dalla mole di quella creatura preistorica, pensavo a una certa abitudine di rapportarsi alla vita come si fa con un’astrazione, vita trascorsa da un tempo infinito, come nel caso di Gastone, o a quella che non si vede e sembra avere più ammiratori della vita che cammina o che viaggia su un barcone. Un modo come un altro per eludere domande concrete, sulla fine che avremmo inflitto a quella bestia inoffensiva se fosse vissuta ai giorni nostri. Una donna non dimentica che la nonna non uccideva mai il coniglio che le aveva regalato, cucinava, uno alla settimana, gli altri, prelevandoli dalla gabbia comune, mai il suo, a cui era stato pure assegnato un nome ed era ammesso in casa. “Non mi sono mai spiegata quale fosse il merito del mio coniglio, se non il fatto di appartenere a me”. A pensarci bene questo è il modo in cui ci rapportiamo alla vita, in generale, usando il metro della prossimità. “Voglio bene a quel vecchietto vicino di casa, perché mi ricorda mio padre, lo invitiamo spesso a cena”. Nei giorni scorsi un documentario sui mostruosi maltrattamenti che infliggiamo agli animali negli allevamenti intensivi è stato proiettato al parlamento europeo, suscitando grande impressione tra i rappresentanti dei cittadini del Continente. Ancora più intollerabile è lo smascheramento delle lobby che sostengono il gioco, sui cui tavoli passano svariati miliardi di euro erogati dalla Comunità. Centinaia. Tempo fa Animal Rights aveva messo in rete un filmato orrendo, la mattanza dei pulcini inadatti, maciullati da vivi presso una grande azienda del settore alimentare. Milioni e milioni di questi animaletti, così simpatici quando sono nostri ma estranei quando non ci appartengono, fanno la stessa fine tutti gli anni. Se una cosa non si può raccontare è sbagliata, un principio che i bambini conoscono benissimo, in tutte le salse, anche attraverso certe porte chiuse a chiave di notte. Così li raggiungono le nostre contraddizioni e così crolla la loro fiducia nei nostri confronti, e così la nostra autorevolezza precipita. Perché dovrebbero fidarsi di adulti che mentono, omettono, scappano.