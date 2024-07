All'aeroporto Marconi di Bologna lo sciopero avrà inizio alle 13 e terminerà alle 17. In questa fascia oraria potranno verificarsi cancellazioni e ritardi a causa dell'astensione indetta dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo. Come riferisce BolognaToday, la protesta è nata in seguito alla richiesta di premio salariale in favore di tutti i dipendenti dello scalo. Tra le 13.30 e le 14.30 è stato anche annunciato un presidio dei lavoratori all'ingresso del primo piano, al terminal delle partenze