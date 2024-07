Chico Forti, detenuto: “Voleva mettere a tacere Travaglio e Lucarelli”

Il capo della Procura Raffaele Tito, come riporta il giornale di via Solferino, ha confermato l’indagine: “Confermo l’indagine, abbiamo già avvertito le istituzioni e sentito tutti i possibili protagonisti. Per noi naturalmente non è una fesseria ma non aggiungo altro”. La Procura ha sentito tre testimoni, tra cui un altro detenuto che avrebbe assistito all’incontro tra Forti e l’uomo a cui avrebbe chiesto di prendere contatti con i clan. Al momento il fascicolo è contro ignoti e non è stato ancora individuato il reato.

Cosa c’entrano Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli

Ma cosa c’entrano Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli con Chico Forti. L’ex campione di surf e imprenditore, condannato in Florida per l’omicidio del businessman australiano Dale Pike nel 1998, probabilmente non ha gradito il titolo del Fatto, diretto da Travaglio e su cui Lucarelli scrive, il giorno in cui è stato consegnato dagli Stati Uniti all’Italia: “Benvenuto assassino”. Travaglio e Lucarelli avevano criticato l’accoglienza che era stata riservata a Forti, arrivato in Italia non da uomo libero ma per continuare a scontare la pena, e la presenza della premier Giorgia Meloni al suo arrivo a Roma.