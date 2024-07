Controlli contro caporalato da parte dei Carabinieri,centinaia in nero

Su 2.051 lavoratori in tutta Italia, 616 sono risultati irregolari: di questi 216 sono risultati completamente in nero. Su 310 aziende agricole, ben 206 sono risultate irregolari. Emessi numerosi sequestri, sospensioni di attività commerciali e sanzioni pecunarie ascolta articolo

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno effettuato un servizio di vigilanza straordinaria nel settore agricolo in tutta Italia. Sono state controllate 310 aziende agricole di cui 206 sono risultate irregolari (66,45%), i lavoratori controllati sono stati 2.051, di cui 616 risultati irregolari (30,03%), di questi 216 sono risultati completamente in nero (10,53%). Ben 786 posizioni lavorative (38,32%) sono risultate essere ricoperte da cittadini extracomunitari, dei quali 308 (39,18%) impiegati irregolarmente con 96 persone completamente in nero e 22 privi di permesso di soggiorno.

Sospensioni e sanzioni Dopo i controlli, sono stati effettuati 128 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (41,29%), per un importo pari a 250.800 euro di cui 60 per lavoro in nero e 51 per gravi violazioni sulla sicurezza. Sono state altresì elevate ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.686.161 euro. Con riferimento alle attività di rilevanza penale sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 171 persone, tra cui 157 responsabili aziendali per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad aver impartito 382 prescrizioni e adottati due provvedimenti di sequestro; 10 persone sono state deferite, tra le province di Latina, L'Aquila, Torino, Cuneo, Rieti e Caltanissetta per il reato di caporalato.

In particolare, in provincia di Latina, all'interno di una serra, sono state sequestrate due roulotte e un locale adibiti a dormitorio, organizzati con 9 posti letto, i cui materassi erano adagiati sul pavimento. Lo stesso sito ispezionato presentava in generale gravi carenze igienico sanitarie negli ambienti di lavoro, con presenza di muffe e incrostazioni sulle pareti nonché privi di finestre che potessero garantire adeguata illuminazione e ventilazione. Nell'operazione sono stati impiegati complessivamente 690 Carabinieri del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dell'Arma territoriale e 550 ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per un totale di 1240 unità.