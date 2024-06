Migranti, strage nella stiva di un barcone: due egiziani fermati

Sono stati arrestati con l'accusa di essere gli scafisti di una imbarcazione giunta a 40 miglia da Lampedusa e di avere provocato la morte per asfissia di 10 migranti rimasti chiusi nella trappola della stiva. I fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura di Agrigento, fanno riferimento ai drammatici fatti del 17 giugno

La procura di Agrigento ha ordinato il fermo di due cittadini egiziani accusati di aver causato la morte di 10 migranti come conseguenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli indagati sarebbero stati alla guida di un'imbarcazione intercettata lo scorso 17 giugno al largo di Lampedusa, con a bordo 54 persone più 10 corpi senza vita rinvenuti nella stiva. L’audizione dei migranti sbarcati ha permesso di ricostruire le fasi della traversata. I presunti scafisti si trovano ora in carcere in attesa della convalida del fermo.